Arbitro: Vinčić

Assistenti: Klančnik - Kovačič

Quarto uomo: Šmajc

VAR: Borošak

AVAR: Dankert.

PSV-Juventus, la moviola

Dopo la vittoria nella gara di andata, lacerca la qualificazione agli ottavi din Olanda, dove affronterà ilper il ritorno dei playoff. I bianconeri partono con il vantaggio del risultato della prima partita, dove la squadra di Thiago Motta ha superato i Campioni d'Olanda 2-1 grazie al goal decisivo di Mbangula dopo le reti di McKennie e Perisic.La Juve avrà due risultati su tre a disposizione per qualificarsi; in caso di sconfitta di un goal invece si andrà ai supplementari. Ad arbitrare la gara ci sarà Slavko Vinčić. Di seguito la designazione completa scelta dalla UEFA.Di seguito la moviola di PSV-Juventus con i principali episodi arbitrali della partita. QUI i nvece per seguire il live del match.65' - Conceicao ancora a terra in area di rigore dopo un incrocio di gambe con il difensore. Anche in questo caso per l'arbitro non c'è niente.63' - Goal inizialmente annullato a Weah per la posizione iniziale di Kelly che era in fuorigioco. Il difensore però non partecipa all'azione. Il Var richiama l'arbitro che dopo aver controllato al monitor convalida la rete.52' - Primo ammonito della partita: giallo per Schouten47' - Flamingo cade in area dopo un contatto corpo a corpo con Kelly: non c'è niente.45' - Colloquio tra l'arbitro e McKennie: lo statunitense protesta, richiamo del direttore di gara.30' - Pestone su McKennie in area dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. Lo statunitense rimane a terra ma per Vincic tutto regolare.26' - Flamingo butta giù Conceicao al limite dell'area, niente giallo per il difensore.21' - Proteste da parte dei giocatori della Juventus per il contatto in area di rigore ai danni di Conceicao, colpito da dietro. Un tocco considerato troppo leggero però da arbitro e VAR.