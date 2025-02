PSV-Juventus, Kolo Muani o Vlahovic? Cosa filtra

AFP or licensors



PSV-Juve, Kolo Muani o Vlahovic?

Decisiva, da dentro o fuori e con 11 milioni in palio. Questa è la sintesi della sfida che attende domani la Juventus. I bianconeri sono partiti nel pomeriggio di oggi dall'aeroporto di Caselle alla volta di Eindoven dove domani al Philips Stadium saranno ospiti del PSV del tecnico Bosz. La squadra di Thiago Motta ha vinto per 2-1 una settimana fa la gara di andata allo Stadium. Domani però in palio c'è un pass per gli ottavi di Champions League.Stando a quanto filtra al momento sembra che Randalsia in vantaggio su Dusan Vlahovic per una maglia da titolare nel big match europeo di domani sera. Complice chiaramente lo stato di forma incredibile dell'attaccante francese. Gli ultimi dubbi però saranno sciolti domani da Thiago Motta.