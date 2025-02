AFP via Getty Images



PSV-Juventus, Yildiz può tornare titolare?

La Juventus scenderà in campo domani alle ore 21 per la sfida di Champions League ad Eindoven contro il PSV. Una sfida da dentro o fuori, la più importante della stagione probabilmente. Dopo la panchina nella sfida contro l'Inter viene quindi spontaneo chiedersi: può tornare ad avere una maglia da titolare il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz?Stando alle ultime informazioni sembra che al momento l'idea di Thiago Motta sia quella di confermare Nico Gonzalez e Francisco Conceicao sulle corsie con al centro Weston McKennie. Ancora panchina quindi per Kenan.