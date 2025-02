PSV-Juventus, Kelly o Savona?

Alle ore 21 si accenderanno i riflettori dello stadio di Eindoven e la Juventus sarà ospite del PSV. Una gara da dentro o fuori. Il tecnico della Juventus Thiago Motta deve sciogliere ancora gli ultimi dubbi di formazione e lo farà nelle prossime ore prima del calcio d'inizio. Nonostante ci sia anche Andrea Cambiaso a disposizione il ballottaggio sulla corsia di destra è quello tra Lloyd Kelly e Nicolò Savona.Al momento in vantaggio per una maglia da titolare sembra esserci il difensore arrivato nel mercato di gennaio dal Newcastle. Quindi Lloyd Kelly che all'andata non ha fatto un'ottima gara ma potrebbe essere la sua occasione per il riscatto. Decisione definitiva attesa comunque per le prossime ore.