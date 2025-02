PSV-Juventus, i CONVOCATI: la scelta su Cambiaso e Douglas Luiz

AFP or licensors



PSV-Juventus, i convocati di Thiago Motta

PSV-Juventus, ci saranno Cambiaso e Douglas Luiz?



Chi salta PSV-Juventus?

Douglas Luiz ancora alle prese con l'infortunio muscolare

Pierre Kalulu anche lui infortunio muscolare

Vasilije Adzic

Gleison Bremer

Arek Milik

Juan Cabal

Alberto Costa (fuori dalla lista UEFA)



Quanto guadagna la Juventus in caso di passaggio del turno in Champions League?



Dove vedere PSV-Juventus

Una sfida decisiva, quella che attende la Juventus domani sera alle ore 21 aldi Eindoven. I bianconeri di Thiago Motta saranno ospiti del PSV, il palio c'è un posto per gli ottavi di finale di Champions League. La Vecchia Signora ha già vinto all'Allianz Stadium una settimana fa per 2-1 ma tutto è ancora aperto. Pochi istanti fa è stata diramata la lista dei convocati. Di seguito l'elenco di coloro che saranno a disposizione domani:Come emerge dai convocati, è a disposizione Andreache nella giornata di ieri aveva svolto una parte di allenamento differenziato per il solito problema alla caviglia che continua a tormentarlo. Sembrava potesse esserci anche visto in gruppo questa mattina , con una fasciatura alla coscia sinistra. Invece dopo la diramazione dei convocati non partirà con il gruppo squadra per Eindoven. Ancora alle prese con il problema che gli ha fatto saltare la sfida contro l'Inter.Una sfida decisiva quella di domani sera per i bianconeri di Thiago Motta. Probabilmente la più importante della stagione fino a questo momento. La Vecchia Signora infatti superando il turno staccherebbe un pass per gli ottavi di Champions League. Il guadagno sarebbe diLa gara dei bianconeri sarà visibile in esclusiva su. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21.





