PSV-Juventus, giocherà Yildiz? Cosa filtra

AFP via Getty Images



PSV-Juventus, giocherà Yildiz?

Il calcio d'inizio della sfida traEindhoven è in programma alle ore 21 al Philips Stadion della città olandese. La Juventus è arrivata ieri nel tardo pomeriggio ed ha già svolto il walk around dello stadio oltre alle conferenze stampa consuete. Nella giornata di oggi il tecnico bianconero Thiago Motta scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Giocherà Kenan Yildiz? Dopo la partenza dalla panchina nella sfida contro l'Inter.La risposta sembra essere no. Dovrebbe agire da trequartista Weston McKennie alle spalle della punta Kolo Muani e sulle corsie Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. Ancora panchina per il numero 10.