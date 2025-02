PSV-Juventus dove vederla: Sky, NOW o Prime Video? Canale tv e diretta streaming

AFP via Getty Images

Orario PSV-Juventus

Latornerà in campo contro il PSV per la gara di ritorno dei playoff di, in programma al Philips Stadion, a distanza di otto giorni dal match d'andata terminato con il risultato di 2-1 in favore del club bianconero, trascinato dai goal di Weston McKennie e di Samuel Mbangula. La squadra di Thiago Motta avrà a disposizione due risultati su tre per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale della massima rassegna continentale.PSV-Juventus si giocheràal Philips Stadium di Eindhoven.

Dove vedere Juventus-PSV

Juventus-PSV in diretta streaming

PSV-Juvenus verrà trasmessa in diretta eIl match sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sempre su