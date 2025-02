PSV-Juventus, Di Gregorio o Perin? L'idea di Thiago Motta tra i pali

Getty Images



PSV-Juventus, Perin o Di Gregorio?

Ore 21 e calcio d'inizio della sfida a Eindhoven tra PSV e Juventus. In palio un importante pass: quello per gli ottavi della massima competizione europea. Obiettivo essere tra le miglior 16 d'Europa. Una sola tra Juventus e PSV riuscirà ad esserci. Il tecnico italo brasiliano Thiago Motta scioglierà nelle prossime ore gli ultimi dubbi di formazione. Dove sembra non avere dubbi è la porta. Chi giocherà quindi tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio?La scelta al momento sembra ricadere sul portiere arrivato in estate dal Monza. Ancora panchina per Mattia Perin.