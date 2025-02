AFP or licensors



PSV-Juventus, cosa serve ai bianconeri per approdare agli ottavi?

Basterebbe un pareggio, infatti i bianconeri di Thiago Motta sono forti del 2-1 dell'andata

In caso di sconfitta con un goal di scarto si giocherebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore

sconfitta con due o più goal di scarto? Juventus eliminata

Alle ore 21 si accenderanno i riflettori sul Philips Stadium di Eindoven e sarà PSV-Juventus. In palio oltre alla gloria un pass per gli ottavi di Champions League. Thiago Motta ha definito questa gara come la più importante della stagione fino a qui e non a caso. I bianconeri una settimana fa all'Allianz Stadium di Torino si sono imposti per 2-1 con qualche polemica per un tocco di mano degli olandesi in occasione del goal. Cosa serve però alla Juventus per superare il turno?