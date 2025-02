Così, fuori dalla Champions, è un fallimento. Ma su Motta non cambieranno i giudizi

Redazione Calciomercato

Non c'è da farsi prendere dal panico, ma non c'è nemmeno da dire che andrà tutto bene. Come sempre, la verità è bellissima perché ammette tutte le sfumature, accetta tutte le sfaccettature di una storia. E spiega: questa Juventus è un insieme di inizi, di eccitazioni da prima volta.Dice Motta, forse preoccupato: non riusciamo a competere contro un avversario per 95 minuti., l'intensità, "la voglia superiore degli altri", per dirla alla Locatelli. Altra frase difficilmente accettabile.

Pareva quasi che il PSV avesse preso d'esempio l'invito che Thiago aveva fatto ai suoi: dove non ci si può arrivare con l'astuzia, occorre arrivare con il fisico. E la gara ha preso subito pieghe da Napoli, un po' come l'Inter ma naturalmente al contrario.Non c'erano idee, gioco, sensazioni, emozioni: c'era una squadra che andava al doppio degli altri, e la Juve che aveva finito la benzina tanto fisica quanto mentale.Anche da qui deve partire l'analisi, che parte dalle scelte di Motta e si diffonde nel momento generale che sta vivendo la Juve. Vero: erano arrivati 4 successi. Altrettanto vero: nessuno di questi aveva convinto pienamente, forse solo la ripresa con i nerazzurri aveva spazzato via ogni dubbio. Ma i dubbi tornano, sono dissennatori per natura, s'infilano come i nuvoloni all'orizzonte, ché inizia a piovere e neanche realizzi quando.Siamo a fine febbraio e le domande che si fanno sulla Juve sono tutte di natura esistenziale.E la Champions cambia le sensazioni della società a riguardo? Sì e no, anche se è difficilissimo rispondere questo, e naturalmente l'eventuale contraccolpo avrà un peso non banale all'interno delle dinamiche.Per spiegare, e spiegarci: sì, il progetto Motta sembra comunque una strada nuova, e la Juventus può solo migliorare. Varrebbe la pena continuare così, a patto che si diventi (prima o poi) competitivi e si conquisti almeno il quarto posto. E no, anche se è stato fallito il primo obiettivo stagione, non cambiano i giudizi generali, non adesso, non subito. Almeno il tempo di digerire, poi capiamo...