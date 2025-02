AFP or licensors



Psv-Juventus, chi parlerà con Thiago Motta?

Domani sera alle ore 21 il calcio d'inizio di una sfida che segna un punto di svolta per la stagione della Juventus. I bianconeri dopo aver svolto a seduta di allenamento questa mattina alla Continassa poi la partenza per l'Olanda e nello specifico Eindoven dove domani saranno attesi dal PSV.Alle 18.15 però ci sarà la conferenza stampa del tecnico Thiago Motta, il tecnico degli olandesi Bosz ha parlato pochi minuti fa.Ad affiancare Thiago Motta oggi in conferenza stampa sarà un giocatore, come di consueto. Nel dettaglio si tratterà di Teun Koopmeiners.