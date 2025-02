Juventus, cosa succede in caso di pareggio nei 180 minuti in Champions League?

Getty Images

La Juventus vince con l'Inter e può davvero dare la svolta tanto attesa in questa stagione. Il cambio di atteggiamento (e non solo) è stato evidente nel derby d'Italia, soprattutto tra primo e secondo tempo, ed è quello che serve a questa squadra per puntare in alto anche nelle prossime partite.La vittoria contro i nerazzurri, però,. I bianconeri devono infatti affrontare un'altra partita di fondamentale importanza per la stagione, perché la Champions League rappresenta una grande opportunità per crescere in Europa e anche verso il futuro.

PSV-Juventus, cosa succede in caso di pareggio finale

Quanto può guadagnare la Juve in caso di vittoria

Insomma, vietato sbagliare e soprattutto considerarsi già con la qualificazione in tasca. Anche se in un momento di difficoltà, il PSV rimane una squadra complicata da affrontare, e gli olandesi giocheranno con il sostegno del proprio pubblico.La Juventus parte in vantaggio dopo il 2-1 della scorsa settimana. I bianconeri non hanno giocato una gara perfetta, ma alla fine sono riusciti a riportarsi avanti dopo il momentaneo pareggio di, che aveva risposto a. Ci ha pensato infattia chiudere la partita d'andata, con un grande sospiro di sollievo soprattutto in vista del ritorno.Se alla fine dei 180 minuti il risultato totale dovesse essere di parità, non conterà la posizione della fase campionato e si procederà dunque con supplementari ed eventualmente calci di rigore.Stando ai dati di Calcio & Finanza, ad oggi la Juventus ha ricevuto un bonus di partecipazione di 18,62 milioni di euro, a cui si aggiungono 3,3 milioni derivanti dalla posizione di classifica al termine della fase a gironi (calcolata già dopo il match contro il Brugge, tenendo conto del fatto che i bianconeri erano ormai certi di un posto ai Playoff). La somma più consistente proviene però dalla distribuzione dei diritti televisivi: 21,14 milioni di euro dalla quota europea, conteggiata in base al mercato italiano e al ranking UEFA degli ultimi cinque anni, e altri 9,27 milioni legati a quella extra europea, derivante dal ranking storico decennale che premia la costanza di rendimento senza includere i bonus derivanti dai titoli vinti.In caso di vittoria contro il PSV, inoltre, i bianconeri incasserebbero 11 milioni per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League.