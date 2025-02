PSV-Juventus fondamentale anche per il bilancio: quanto valgono gli ottavi e quanto ha portato finora la Champions

AFP or licensor

Una partita di importanza capitale per la, quella di mercoledì sera contro il. La notte in terra olandese può davvero essere uno spartiacque per la squadra di Thiago Motta , chiamata a riconfermare le ottime sensazioni del derby d'Italia vinto contro l'Inter e a ribadire la propria superiorità sulla formazione di Peter Bosz dopo il successo per 2 a 1 dell'andata (e quello della gara di esordio in Champions League, risalente a settembre), così da blindare la qualificazione agli ottavi di finale.Che in fondo è anche il primo vero obiettivo stagionale indicato dalla società, considerando che la partecipazione al torneo continentale rappresenta una delle principali fonti di guadagno per la Juventus, tanto più da quando il nuovo format della competizione, molto più remunerativo, ha creato una nuova struttura di premi pensata per rendere merito sia ai risultati che al prestigio. E la Vecchia Signora, quest'anno, ne ha già persa una di occasione: ovvero quella di approdare direttamente agli ottavi senza passare dai Playoff, non essendo riuscita a battere nelle ultime due gare della prima fase né il Brugge né il Benfica, due squadre abbordabili, chiudendo il maxi girone al 20° posto della classifica.

Quanto vale il match contro il PSV per il bilancio della Juventus

Quanto ha guadagnato finora la Juventus in Champions

I bonus legati ai risultati

E la "sconfitta", in questo senso, è costata anche in termini di bilancio, in quanto lo step degli spareggi le ha fatto "perdere" 2 milioni di euro riservati alle squadre qualificate direttamente, in aggiunta agli 11 milioni garantiti di base per l'approdo agli ottavi (e questa è dunque la cifra "in palio" mercoledì sera).Ma quanto ha guadagnato finora la Juventus alla Champions League? Stando ai dati di Calcio & Finanza, ad oggi la Juventus ha ricevuto un, a cui si aggiungonoal termine della fase a gironi (calcolata già dopo il match contro il Brugge, tenendo conto del fatto che i bianconeri erano ormai certi di un posto ai Playoff). La somma più consistente proviene però dalla distribuzione dei, derivante dal ranking storico decennale che premia la costanza di rendimento senza includere i bonus derivanti dai titoli vinti.Infine, un altro aspetto rilevante riguarda i bonus legati ai risultati. La Juventus ha accumulato 8,4 milioni di euro grazie a tre vittorie, ciascuna premiata con 2,1 milioni, e tre pareggi, che aggiungono 700mila euro ciascuno. A nulla sono servite, invece, le due sconfitte subite contro Stoccarda e Benfica. In sintesi, la Juventus ha guadagnato un totale di, un "tesoretto" destinato chiaramente a crescere con eventuali ulteriori vittorie lungo il cammino. Che passa dal PSV Eindhoven, per poi portare, in caso di successo, direttamente verso una tra Inter e Arsenal.