PSV-Juventus, designato l'arbitro del match: la squadra completa per la sfida di Champions League

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide di ritorno del playoff diche vedrà impegnata anche la, di scena mercoledì 19 febbraio sul campo del. I bianconeri, dopo il 2-1 dell'andata all'Allianz Stadium, griffato dai goal di Weston McKennie, Ivan Perisic e Samuel Mbangula, si presentano in Olanda con due risultati su tre a disposizione per cercare di staccare il pass valevole per la qualificazione agli ottavi di finale. La gara del Philips Stadion verrà diretta dall'arbitro sloveno, coadiuvato dai guardalinee suoi connazionali Klancnik e Kovacic e dal quarto uomo Smajc. C'è uno sloveno anche in sala VAR con la direzione al monitor di Borosak. Assistente VAR, invece, è il tedesco Dankert.

La squadra arbitrale di PSV-Juventus