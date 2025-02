PSV-Juventus, De Jong da non lasciare solo, la strategia di Thiago Motta per arginare gli olandesi

AFP via Getty Images



PSV-Juventus, l'analisi tattica

PSV-Juventus, l'importanza tattica di McKennie



PSV-Juventus, perchè prestare attenzione a De Jong?

Fondamentale per la Juventus di Thiago Motta che vuole a tutti i costi un pass per gli ottavi di Champions League. I bianconeri di misura hanno superato il PSV all'andata con il risultato di 2-1 ma tutto è ancora aperto. Sarà una sfida molto tattica ed il tecnico bianconero Thiago Motta certamente non avrà lasciato niente al caso.All'andata si era vista una Juvee propositiva soprattutto nel primo tempo salvo poi trasformarsi in una Juventus conservativa nella ripresa. L'obiettivo chiave della squadra di Thiago Motta è quello didel PSV. Esattamente ciò che contro l'Inter domenica nel secondo tempo è perfettamente riuscito. Ecco perchè Westonanche oggi sarà fondamentale.Weston è diventato un titolatissimo non a caso ( la Juventus pensa anche al rinnovo, come vi abbiamo raccontato ). Nella gara di andata Thiago lo aveva schierato a uomo sull'ex Bologna Schouten. Duello che dovrebbe ripetersi anche questa sera al Philips Stadium. Resta da capire se la pressione organizzata dalla Juventus sarà uomo su uomo oppure con uno o due uomini in meno nell’altra metà campo, per preservare la superiorità numerica nella propria.Qualora questa pressione dovesse funzionare infatti, il PSV correrebbe ai riparti giocando la palla lunga su De Jong. Ecco quindi che servirà grande attenzione e concentrazione da parte dei centrali difensivi bianconeri. In difesa quindi sarà fondamentale essere più precisi rispetto alla gara di andata in cui il goal di Perisic arriva da una distrazione di Lloyd Kelly.





