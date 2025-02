Psv-Juventus, l'allenamento della vigilia: Cambiaso e Douglas Luiz presenti FOTO e VIDEO

Giornata di vigilia in casa Juventus . I bianconeri si preparano per la sfida decisiva contro il PSV Eindhoven , in programma domani sera nel ritorno dei playoff di. Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all’andata all'Allianz Stadium, la squadra diè chiamata a confermare il risultato in Olanda per conquistare il passaggio agli ottavi di finale della competizione europea.L'obiettivo è chiaro: difendere il vantaggio e, se possibile, chiudere la qualificazione con una prestazione solida e concreta. Il PSV Eindhoven, forte del fattore campo e sostenuto dai propri tifosi, cercherà di ribaltare la situazione e mettere in difficoltà la Juventus. Servirà massima attenzione in fase difensiva e lucidità nelle ripartenze per sfruttare al meglio le occasioni da gol.

Allenamento Juve, la diretta

11:45 - La squadra scende in campo

11:46 - Presenti sia Andrea Cambiaso che Douglas Luiz con il resto del gruppo.

11:48 - Ad assistere all'allenamento anche la dirigenza. Oltre a Giuntoli presente Scanavino.

11:50 - Inizia il riscaldamento con una corsa leggera.

11.53 - Stretching dei giocatori dopo la corsetta.

11:55 - Torello in corso al centro del campo.

12:00 - Si conclude la parte dell'allenamento aperta ai media.

Questa mattina, la squadra bianconera si è ritrovata alla Continassa per l'ultimo allenamento prima della partenza verso l'Olanda. La rifinitura, in programma a partire dalle 11.45, servirà a Thiago Motta per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e provare le soluzioni tattiche in vista del match. Tutti gli occhi saranno puntati sui giocatori chiave, chiamati a fare la differenza in una partita che può segnare la stagione europea della Juve.