PSV-Juventus, ottime notizie dall'allenamento: 'Polemica nel torello' e l'aneddoto su Vlahovic, il VIDEO

PSV-Juventus, le ultime dalla Continassa



PSV-Juventus, retroscena dall'allenamento



PSV-Juventus, il programma della vigilia

Allenamento di rifinitura questa mattina allaper la Juventus agli ordini del tecnico Thiago Motta. Nel pomeriggio la partenza per. Abbiamo seguito da vicino i quindici minuti di allenamento dei bianconeri aperti. Tra qualche sorriso e qualche retroscena.Innanzitutto Cristianoe Maurizioa bordocampo ad osservare la seduta dei bianconeri. Domani sarà una sfida importantissima, forse la più importante della stagione, vale un ottavo di Champions League ma anche 11 milioni di euro circa. Questo è il valore economico della qualificazione. In gruppo sia Andrea Cambiaso che Douglas Luiz . I due dovrebbero essere convocati domani contro il PSV. Il centrocampista brasiliano presentava anche oggi una fasciatura alla coscia sinistra, si vede dalle immagini che abbiamo girato. Thiago avrà una rosa ricca, qualche scelta ed era ciò che era mancato nei mesi precedenti. Buon umore e leggerezza sono ciò che emergono da questo allenamento. Su tutti Westonche tiene alto il morale. Qualche battuta anche da Andreache solleva la competizione nel torello di riscaldamento. Un modo di alleggerire la tensione verso una partita che sarà così importante per la Juventus. Nel torello viene preso in mezzo anche Dusan, coinvolto in un momento in cui in campo sta trovando poco spazio il gruppo vuole includerlo lo stesso e questo è un bel segnale.Nel pomeriggio i bianconeri partiranno alla volta di Eindoven, alle 18.15 prevista la conferenza stampa di Thiago Motta che sarà affiancato da Teun Koopmeiners.





