PSV di nuovo fermato sul pari: Eredivise ripaerta

Redazione Calciomercato

Il PSV Eindhoven rallenta ancora in Eredivisie, fermato sull’1-1 dal Willem II al Philips Stadion. Dopo il pari della scorsa giornata, arriva un altro mezzo passo falso per la squadra di Peter Bosz, che ora vede l'Ajax avvicinarsi pericolosamente in classifica.Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il PSV sblocca il risultato al 62’ con Noa Lang, bravo a sfruttare un’azione corale e a insaccare con un preciso diagonale. Sembra l’episodio giusto per rimettere in carreggiata i padroni di casa, ma il Willem II non si arrende e trova il pareggio all’83’ con Tirpan. Il difensore turco si fa trovare pronto sugli sviluppi di un calcio piazzato, battendo Benítez con un colpo di testa che fa esplodere il settore ospiti.

Con questo risultato, il PSV manca l’appuntamento con la vittoria per la seconda giornata consecutiva, sintomo di un periodo di flessione dopo un avvio di stagione travolgente. Se la lotta per il titolo sembrava un discorso chiuso fino a poche settimane fa, ora l'Ajax ha l’occasione di ridurre il distacco e riaprire il campionato.