PSV, De Jong: 'La prima? Era tanto tempo fa. Non guardo la Serie A, ci giochiamo tutto tra una settimana'

ANP/AFP via Getty Images

Luuk, attaccante del PSV, parla così in conferenza stampa prima della Juventus."Parlo sempre con i giocatori, che si giochi bene o male. Ci sono diversi ragazzi nel gruppo con questa responsabilità. Siamo delusi del risultato contro il Willem. Atmosfera più bassa? Sinceramente no, abbiamo diversi ragazzi in campo che possono parlare con gli altri. Se le cose vanno bene è più facile, se vanno peggio è più difficile"."Fase normale in uno sport ad altissimi livello, non è al top e devi fare in modo che questi momenti siano più brevi possibile. Domani grande palcoscenico per farci vedere"

"La guardi? No. Vedo le analisi che mi mostrano. Ci prepariamo con i video, ma guardo poco la Serie A"."Con la Juve era difficile, ma era la prima. Sarà andata e ritorno, dobbiamo portare un buon risultato a Eindhoven così ci giochiamo tutto la prossima settimana"."Cosa devo dire? I risultati che non arrivano comportano qualcosa, ma non è che ci comportiamo in maniera differente. Nella rosa tutti vanno d'accordo insieme, dobbiamo provare un buon risultato domani, ma i risultati possono portare a cose positive. In questo caso è più difficile, poi vediamo quello che possiamo fare"."Lui ha ancora più esperienza di me su questo livello, come si comporta, tutti lo vedono e anche per me è bello, anche se sono più grande, c'è pure il nostro portiere che ha esperienza. Possiamo insegnare ai ragazzi giovani. Cosa fa per il gruppo? Non fa tantissimo, ma sono quelle discussioni che fai insieme, parla di cosa c'è bisogno a questi livelli. Lavorare tanto. Dà sempre il 100%, anche negli allenamenti. Cose semplici. Dà il massimo"."Ovviamente adesso la classifica non è buona per noi, non vogliamo stare lì, non c'è una cosa che puoi dire: ecco il problema. Ci sono diverse cose, è la fase in cui ci troviamo. Dov'è il problema? In diverse cose. Diamo tutto, sentiamo nel gruppo, però lasciamo troppo spazio agli avversari. Non facciamo gol e non si chiude la partita magari come contro il Willem. Fai gol e chiudila, invece subisci. Segnate di meno ma create anche di meno? L'abbiamo detto più volte: dobbiamo chiudere le partite, dobbiamo far soffrire gli avversari, avere il coraggio e per noi era la firma sul modulo. Eravamo dominanti. Se non va come vuoi, devi cercare dentro di te di nuovo".