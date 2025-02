PSV, De Jong: 'Abbiamo messo la Juventus con le spalle al muro'

AFP via Getty Images

Luukeattaccante del PSV Eindhoven ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus. Le sue parole.DE JONG- "Dovevamo dare il massimo per 120 minuti e tutti lo hanno fatto. Inoltre abbiamo fatto vedere anche un bellissimo calcio, ci sono state delle fasi in cui abbiamo messo la Juventus con le spalle al muro. E’ bello vincere e giocare bene, anche se ad essere onesto oggi c’è stata qualche piccola disattenzione che dobbiamo correggere. Abbiamo passato un periodo di difficoltà, ma ci siamo ripresi tutti insieme e ce la siamo cavata benissimo".