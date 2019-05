Your browser does not support iframes.

Sembrava una giornata tranquilla, poi l'aggiornamento dell'AGI: "Guardiola va alla Juve". Come? Ecco, per un attimo la psicosi dei tifosi si è trasformata in ricerca di certezze. Ma no, non sono arrivate. Anzi, a Sky Sport, la posizione del Manchester City è stata chiarissima: "Primo: l'allenatore vuole rimanere al Manchester City, ha altri due anni di contratto. Secondo: qualsiasi club strutturato e organizzato e gestito in maniera magistrale da Pavel Nedved, che è un amico, non avrebbe mai permesso l'uscita di una notizia del genere. Siamo al ridicolo". Intanto, in attesa della definizione del prossimo allenatore, il mercato è già attivissimo, e Joao Cancelo potrebbe salutare la Juventus: per il portoghese, una super offerta da parte proprio dei Citizens.



Queste, e tante altre notizie, nella nostra gallery dedicata