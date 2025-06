PSG, è la vittoria del progetto sulle cifre: Doué è costato quanto Koopmeiners

Getty Images

E alla fine il PSG. I parigini conquistano la prima Champions League della loro storia con una vittoria netta, che lascia spazio a diverse riflessioni. È il successo di una squadra, un gruppo che prima non c'era mai stato: nell'anno in cui un giocatore come, copertina degli ultimi anni del PSG, lascia per il, i parigini centrano una vittoria storica ma coltivata.È la vittoria di, che ha messo in chiaro un progetto fin dal suo arrivo. Ecco, il progetto. È proprio qui la chiave della Champions League del Paris Saint-Germain, che ha trovato l'alchimia giusta per costruire qualcosa di vincente. E in questo mondo i progetti possono contare molto più delle cifre:

PSG, una vittoria nel segno del progetto

Il parallelismo con la Juventus

Certo, direttamente non c'è un vero e proprio legame: i bianconeri hanno salutato la Champions League con largo anticipo, venendo eliminati agli spareggi playoff. Eppure quel concetto tanto inseguito in questa stagione, che a qualche centinaio di chilometri da Torino ha funzionato, è stato un vero e proprio tormentone:Per i parigini è stata la vera e propria base che è mancata alla Juve: idee chiare e stabilità anche nei momenti difficili. Già, perché il Paris Saint-Germain, riacciuffata alla fine della fase a gironi e riconquistata da protagonista nella fase a eliminazione diretta. Questa volta, però, non hanno fatto la differenza i milioni spesi sul mercatoUn esempio di questo legame è Désiré Doué , che ha segnato la finale con due goal e un assist: il più giovane a farlo in una finale di Champions League. Il PSG ha sborsatoper il classe 2005, una cifra molto vicina a quella spesa dalla Juve per Koopmeiners. I risultati sono evidentemente opposti, così come quelli di Vitinha e Nico Gonzalez,Il paragone va preso con le dovute misure, ma la certezza è che il Paris Saint-Germain ha trovato il successo più importante della sua storia spostando le basi sul progetto vincente piuttosto dice sulle cifre:





