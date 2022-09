Preoccupano, in casa, le condizioni di, uscito nel primo tempo della sfida di ieri contro ila causa di una brutta contusione al ginocchio procurata nello scontro con un avversario. Il portoghese resta in forte dubbio per la partita dicontro la, nella quale potrebbe quindi essere sostituito dal connazionale, fresco di approdo nel club parigino dopo essere stato seguito sul mercato anche dalla Vecchia Signora e dal Milan.