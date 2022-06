L'arrivo di Luis Campos e le nuove necessità: il Psg vende... gli esuberi. Chi non fa parte del nostro progetto deve andarsene, ma di chi si tratta? Secondo Le Parisien, in uscita dal Psg sono almeno in 10: Diallo, Sergio Rico, Idrissa Gueye, Kalimuendo, Kurzawa e Kehrer, i primi. Ma ancora, ecco: Paredes, Icardi o Ander Herrera, che cercano acquirenti nonostante gli ingaggi elevati. E occhio anche alle situazioni di Draxler e Wijnaldum. Resta anche la grande incognita Neymar...