Il Psg ha cambiato idea su Mauro Icardi. Leonardo sta valutando il riscatto dell'attaccante argentino dall'Inter ma, considerando la situazione attuale del mondo colpito dalla pandemia coronavirus che ha condizionato anche gli aspetti economici, vorrebbe uno sconto sui 70 milioni fissati per confermare il giocatore a Parigi. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe proposto in cambio Draxler e Paredes, seguito anche dalla Juventus già nelle scorse sessioni di mercato. I nerazzurri però non sono convinti delle contropartite e non si schiodano dagli accordi presi in precedenza.