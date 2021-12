Secondo quanto riportato da Sky Sports, ilsta valutando la cessione in prestito di Georginio, esperto centrocampista della Nazionale olandese. Il classe 1990 può dunque diventare un obiettivo per molti club europei nel mercato di gennaio, tanto che su di lui ci sono già lae l', oltre che diverse altre squadre di Premier League come l'Everton, il Leeds e il Newcastle. Qualora riuscissero a concretizzare la cessione di Aaron, nelle prossime settimane i bianconeri potrebbero decidere di puntare tutto su di lui.