Le Paris Saint-Germain remercie Daniel Alves pour ses deux saisons au clubhttps://t.co/QuiAG9dUn8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 23 giugno 2019

Dopo l'annuncio del giocatore su Instagram, anche ilconferma l'addio di, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2019.- "Il Club ringrazia Dani Alves per aver portato la sua grande esperienza e professionalità per tutto il tempo trascorso nella capitale. 'Siamo lieti di aver potuto dare il benvenuto a un giocatore del talento e dell'esperienza di Dani Alves al Parigi Saint-Germain per due anni', ha dichiarato Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain. 'Due anni fa, dopo le sue esperienze in Spagna e in Italia, Dani scelse il PSG quando ebbe davanti a sé l'opportunità di tuffarsi in una nuova sfida. Siamo soddisfatti che questo grande giocatore lasci Parigi avendo vinto diversi trofei con i nostri colori. Gli auguro il meglio nelle prossime sfide che lo attendono sulla sua strada'".