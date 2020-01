Alla vigilia della partita del Psg in Coppa di Francia, l'allenatore Thomas Tuchel ha parlato del futuro di Leandro Paredes, idea della Juventus per il centrocampo bianconero: "Credo che alla fine rimarrà con noi. Sia lui che Cavani (su cui c'è l'Atletico Madrid, ndr), ho molta fiducia in loro e li vedo di buon umore".