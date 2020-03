Secondo quanto riporta ​Foot Mercato, il Paris Saint-Germain potrebbe scaricare il suo attuale tecnico, Thomas Tuchel, a fine stagione, così da proporre la panchina a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è ancora sotto contratto con la Juventus, con l'accordo che scadrà il prossimo 30 giugno: così, i parigini avrebbero avviato i contatti per far tornare nel calcio che conta Allegri, dopo la sua ultima esperienza ovviamente in bianconero.