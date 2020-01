La Juventus sta aspettando di formalizzare il suo primo vero acquisto in questo mercato di gennaio. Lo scambio con il Psg, con De Sciglio e Kurzawa sul piatto, è una trattativa ormai avviata, come riporta Sky Sport. Bisogna quindi solo aspettare i tempi tecnici per la chiusura, con i due giocatori ormai sicuri delle proprie destinazioni: Tuchel, ad esempio, non ha convocato Kurzawa per la sfida di ieri sera contro il Lella.