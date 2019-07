Un groupe de 23 joueurs pour ce déplacement #FCNPSG pic.twitter.com/qzYIOBtuZk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 20, 2019

n. Tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, il brasiliano non è stato però convocato tra i 23 che domani pomeriggio affrontano il Norimberga in amichevole. Altra esclusione pesante per Neymar, che mette un ulteriore indizio sul suo prossimo addio al club francese. Il ritorno alresta probabile, ma tante indiscrezioni lo accostano anche alla