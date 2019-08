Dopo la prima sconfitta stagionale, il Psg fa ancora i conti con il mercato aperto per due settimane circa e con un Neymar sempre più separato in casa. Il brasiliano ha rotto con i tifosi e ha visto la prima partita dalla sua abitazione, ma offerte concrete da Barcellona e Real Madrid ancora non arrivano. Trattative aperte, con il il tecnico del PSG Thomas Tuchel che ha spiegato: “Non andrà via se non arriverà il suo sostituto, è impossibile. Se perdi Neymar, devi avere il suo rimpiazzo. E' un calciatore che fa la differenza nell'uno contro uno e spesso nel calcio è determinante”. Sostituto individuato in Paulo Dybala.