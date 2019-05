Thomas Tuchel non assicura la permanenza di Neymar e Mbappé al Paris Saint-Germain. L’allenatore, che ha da poco rinnovato il proprio contratto con il club francese, ha parlato così a Sky Sport News a proposito dei due gioielli della squadra: “Il mio desiderio come tecnico è ovviamente che tutti i miei giocatori rimangano, però non posso fare promesse, sarebbe da ingenui e non voglio essere ingenuo in questo lavoro. Le voci di mercato sono tante e ciò significa che nella nostra rosa c’è un sacco di qualità”.