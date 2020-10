L'ex juventino Moise Kean ha vissuto una bella serata ieri in Ligue 1, quando con una doppietta ha propiziato la vittoria per 4-0 del Paris Saint-Germain ai danni del Digione. Tuttavia nel post-partita è arrivata una piccola doccia fredda da parte del suo allenatore Thomas Tuchel: "Dona intensità al nostro gioco. È la sua forza portare intensità. È un giocatore atletico. Sono contento che sia stato in grado di dimostrarlo contro il Nimes e contro il Dijon. È stato più difficile per lui contro il Manchester United, era un altro livello (nella sconfitta interna per 2-1 in Champions con lo United Kean ha giocato il secondo tempo senza incidere, ndr). Per ora non possiamo aspettarci troppo da lui. Non ha giocato molto con l'Everton, deve migliorare e continuare a crescere"".