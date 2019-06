Nonostante la riconferma, Thomas Tuchel ancora non può ritenersi totalmente tranquillo. Infatti, il Paris Saint-Germain sta valutando se continuare a lungo con il tecnico tedesco che, per ora, non ha entusiasmato, complici le delusioni in Champions League e in Coppa di Francia. Dunque il club vincitore degli ultimi due campionati potrebbe sostituirlo al termine della prossima stagione qualora non dovessero arrivare i miglioramenti auspicati. Secondo Soccer Link, uno dei primi candidati all’eventuale successione è Massimiliano Allegri: l’ex tecnico della Juventus piace ai parigini per via della sua esperienza in ambito internazionale, anche se, per ora, il livornese preferisce prendersi un anno sabbatico. Dunque l’ombra dell’allenatore più vincente nell’ultima decade della Serie A si allunga pericolosamente su Tuchel.