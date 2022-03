Real Madrid-PSG potrebbe perdere un grande protagonista: Kylian Mbappé. L'uomo che risolse con una grande giocata la partita d'andata, è infatti in dubbio per il ritorno del Bernabeu in programma mercoledì, per un forte colpo ricevuto in allenamento. Secondo quanto riporta Le Parisien, il fuoriclasse francese sarà sottoposto agli esami per scoprire l'entità dell'infortunio, ma il Psg è in allarme.