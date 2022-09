Una netta vittoria, ma anche una brutta tegola per il, atteso dalla sfida didi martedì contro la. Durante la partita di ieri sera contro il, la squadra di Cristophe Galtier ha infatti perso per infortunio il centrocampista portoghese, costretto ad essere sostituito da Renato Sanches prima della fine del primo tempo a causa di un pericolosissimo intervento di un avversario (Fabio) all'altezza del ginocchio. Si attendono ora i controlli medici del caso per valutare l'entità del problema fisico, ma è molto probabile che il giocatore non sarà disponibile per l'esordio europeo.