Il Psg è interessato a Dusan Vlahovic per sostituire Mbappé, in uscita. Ci sono stati dei primi sondaggi anche se la trattativa al momento non è ancora iniziata in maniera concreta. Secondo Tuttosport, i francesi potrebbero proporre Ekitike come contropartita nell'operazione. L'attaccante 22enne abbina fisicità e velocità fuori dal comune.