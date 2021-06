Occhi puntatissimi su Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo. Del resto, non è poi così complicato trovare i protagonisti di Francia e Portogallo. Protagonisti anche del mercato, sia chiaro: perché né l'esterno francese, né l'attaccante portoghese, hanno chiaro il futuro prossimo. Il primo può lasciare il Psg in direzione Real Madrid. A cascata, il secondo potrebbe occupare il suo posto a Parigi, lasciando Torino. GIORNI CALDI - Sono giorni caldissimi. Che potrebbero scaldarsi ulteriormente se il Portogallo di Ronaldo dovesse uscire dalla competizione. A quel punto, l'incontro con Mendes si farebbe urgente, anche perché la Juve vorrà capire da Cristiano le intenzioni e le offerte arrivate finora sul tavolo. Vero: ci sarà l'incontro con Mendes quanto prima, e lì si farà un po' di chiarezza. Ma la sensazione è che il gioco d'incastri sia ancora nella fase embrionale. Se ci sarà, CR7 vuole trovarsi nella posizione di cogliere ogni opportunità al volo. A proposito: il Psg ha definito Hakimi, in Spagna si parla di una concreta possibilità per Sergio Ramos. E Ronaldo, no, non vuole perdere l'occasione di essere parte attiva del dream team.