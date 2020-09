Dopo Matuidi e Higuain, in attesa di Sami Khedira, la Juve continua le sue cessioni. Prossimo nome sulla lista: Mattia De Sciglio. Il terzino è stato a un passo dalla Roma, ma la decisione di Karsdorp ha bloccato tutto e rimesso il suo futuro in gioco. Resta nel mirino giallorosso, ma a premere sull'acceleratore potrebbe essere il Paris Saint-Germain: i francesi seguono da tempo il laterale bianconero, nonostante la sfumato a gennaio e con il fresco infortunio di Juan Bernat - rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - Leonardo tornerà sul mercato. De Sciglio è un suo pallino, per la Juve la partenza è già programmata.