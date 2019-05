La Juventus continua a lavorare per arrivare a Tanguy Ndombelé. Il centrocampista del Lione è uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri, rimasti impressionati positivamente dalla sua stagione da protagonista con la maglia dell’OL. Nei giorni scorsi, si era parlato dell’interesse del Paris Saint-Germain per il giocatore. Nelle ultime ore, arrivano buone notizie per la Juve: infatti i parigini sembrano aver virato sensibilmente su Allan. Il brasiliano di proprietà del Napoli piace a Thomas Tuchel che ha pensato a lui come possibile rinforzo a centrocampo per la prossima stagione. Così facendo, il PSG lascerebbe via libera alla Juve per chiudere l’operazione con il Lione.