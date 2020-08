Troppo Paris Saint-Germain per il Lipsia: è 3-0 per i parigini nella prima semifinale di Champions League, che conquistano la pria finale della loro storia. Decisivi i gol di Marquinhos, Di Maria e Bernat, che hanno risolto la pratica Nagelsmann contro il suo ex allenatore Tuchel. Adesso al PSG non resta che attendere domani per scoprire la sua sfidante, che sarà la vincente tra Bayern Monaco e Lione.