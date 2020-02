Il Paris Saint-Germain fa spese in Italia. Leonardo guarda oltre le Alpi, con alcuni afffari che si potrebbero aprire tra la Juventus ed il Psg. Infatti, com'è noto, i parigini inseguono da tempo Mattia De Sciglio, tanto che a gennaio il giocatore è stato ad un passo dalla cessione. Come riporta L'Equipe, oltre al laterale ex Milan, potrebbe partire per la stessa direzione anche Federico Bernardeschi. L'esterno quest'anno ha trovato poco spazio, soprattutto non ha risposto con prestazioni convincenti quando gli è stata data continuità. I dialoghi, quindi, restano aperti, anche perché la Juventus resta vigile pure sul fronte Icardi, altra spesa italiana del Psg.