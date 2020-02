E' un Icardi furioso quello descritto dai media francesi. L'argentino non ha digerito, come tutto il Paris Saint-Germain, la sconfitta nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, ma non solo. Mauro Icardi, infatti, non ha preso parte alla partita dopo una prima parte di stagione ottima e ha riaperto di recente le porte al mercato, con la Juve sempre interessata. Il portale francese Soccerlink ha definito la sua reazione piuttosto furiosa, con l'ex Inter che avrebbe anche fatto volare alcune sedie. In serata una nuova panchina, con Cavani titolare. Icardi entra a 15' dalla fine, segna ma il Var gli toglie il gol per fuorigioco. Il Psg vince comunque 4-3 contro il Bordeaux.