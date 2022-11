, in conferenza stampa, ha parlato così alla vigilia di Juve-PSG."Domani è un match importante di Champions, chiaro che la nazionale è un'altra corsa, difendo i colori della mia nazione, non ho più potuto giocare dopo l'infortunio. Ora posso giocare con la nazionale e con il Paris. Sogno di vincere il Mondiale, come ogni grande calciatore. Giocare anche questa partita in Champions mi aiuterà a riprendere il livello necessario. Ovviamente decide il CT, ma sono disponibile""E' strano, tutti me lo chiedono, è anche interessante, è solo adattamento. Tutte le grandi squadre vogliono vincere, io sono al PSG e voglio vincere per la mia squadra. La mia relazione con Leo è perfetta, ci siamo scontrati tante volte, ora siamo compagni e vince sempre il rispetto reciproco e la fratellanza. Per vincere, nella stessa squadra, è proprio quello: non devono esserci nemici, ci vogliono sempre buone relazioni tra compagni"."Alla fine, giocare a 3 o a 4 non dipende da noi, dipende dalla scelta del mister, lui analizza le squadre e decide chi gioca. Ho giocato per tanto tempo a 4, ma bisogna avere flessibilità, rende grande la nostra squadra, essere flessibile e versatile. Preferisco la difesa a 4, ci aiuta molto il modulo, a tenere il possesso e a gestire la difesa. Non dimentichiamoci dei laterali, è una linea a 5, tutte queste opzioni sono comunque lasciate alla scelta del mister e alla bravura dei giocatori, che devono valorizzarlo. Sono sempre a disposizione, io faccio del mio meglio e ho ricevuto un benvenuto a braccia aperte, spero di poter ricambiare questo amore e questa devozione dei fan, con vittorie importanti"."Cambiato qualcosa? No, direi di no, Alla fine certo, è stato un anno difficile anche a causa degli infortuni, per un po' di sfortuna. Ma è normale: la mia carriera al Real, alla fine sono stato meglio, ma ho avuto momenti sfortunati. Succede a tutti, a me forse meno in passato. Ma da professionista, calciatore, accadono queste cose. Serve superare queste cose con perseveranza e professionalità. Caratteristica mia da professionista, così mi presento col PSG. Voglio far vedere la mia professionalità e la mia perseveranza. Ci sono stati molti cambiamenti in questi anni, ho potuto far vedere che mi sono adattato, ci sono stati momenti anche positivi. Mai persa la voglia di vincere, mi sento molto bene a livello personale e professionale. Sono sicuro di poter giocare ancora qualche anno, il calcio è la mia vita, quando si ama ciò che si fa è la cosa più bella che ci possa essere. Ci rende felice, oltretutto quando si gioca a questi livelli. Squalifiche? Non ci penso neanche più. Non ho finito d'imparare"."Credo che Leo continui al massimo livello, lo dimostra il rendimento. E' il giocatore più determinante al mondo, è un privilegio per noi averlo nella squadra. Già l'abbiamo affrontato tante volte. Lo vedo concentrato da inizio stagione, certamente la Coppa del Mondo ha il suo fascino, non l'ha mai vinta. Può avere qualcosa in testa, ma mi sembra molto focalizzato nel fare bene. Alla fine succeda ciò che succeda, non penso io a togliere il piede, faccio il massimo e poi penso al Mondiale. Poi ognuno ha la sua mentalità, mi piace allenarmi come gioco. Non mi fermo per poi arrivare a una competizione, poi magari stai attento e il giorno dopo succede qualcosa, non sai mai cosa può accadere"."(ride) Il mio rapporto con Marquinhos è perfetta, da quando sono arrivato a Parigi i rapporti con tutti i miei compagni sono straordinari, soprattutto con lui, è un campione. Ed è un giocatore chiave per noi. Come dicevo: abbiamo rapporti molto buoni, ci sono momenti migliori e altri più difficile, ma tutto questo non inficia mai, si gestisce nello spogliatoio, non è una questione di avere primedonne, no, c'è grande rispetto tra di noi. Essere capitano per lui è qualcosa di normale, è da molti anni. La cosa più importante è avere rispetto e questo non manca mai. Se ci sono piccoli screzi vengono risolti"."La differenza non so dirtela specificamente, dovrei analizzare in realtà tutti i giocatori, le partite, ce ne sono anche alcune mai viste, però... quando siamo venuti con il Real, c'era una Juventus completamente diversa, vi posso dire le mie impressioni come persona: comunque la Juve è sempre stata un club competitivo, lo dice la storia. Nel calcio ci sono momenti imprevedibili, non si può sempre vincere. Ora il calcio è un gioco più fisico ed è più difficile vincere. Ma la Juve resta una grande squadra, molto competitiva. Purtroppo anche le assenze susseguite non hanno aiutato"."Credo di sì, per me la Champions viene decisa da piccoli dettagli. Ci sono delle squadre pronte a vincere, magari però incontrano difficoltà che lasciano sul terreno, questo perché anche la fortuna ha il suo ruolo. Ci sono piccole cose che possono incidere. La Juve? Ripeto: è chiaro che il suo posto è nella Champions, sappiamo il suo valore, non si può sempre vincere".