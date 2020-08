Come riportato da Sky Sport Massimiliano Allegri è in lizza per due panchine scottanti: quella del Paris Saint-Germain e quella dell'Inter. Il PSG infatti sembra intenzionato a esonerare Thomas Tuchel nonostante la finale di Champions League raggiunta, e il principale candidato come successore del tedesco è Allegri. Tuttavia l'ex allenatore della Juventus aspetta l'esito dell'incontro - previsto domani - tra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter. Se dovesse esserci il divorzio tra Conte e i nerazzurri, quella sarebbe la prima scelta di Allegri, desideroso di provare a vincere lo scudetto con tutte e tre le storiche grandi d'Italia.