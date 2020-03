Il possibile addio di Neymar spinge il Psg a guardarsi intorno per cercare un sostituto all'altezza del brasiliano che già in estate è stato vicino a lasciare il club francese con il suo nome che era stato accostato anche alla Juventus. E proprio in casa bianconera il ds dei francesi Leonardo ha acceso i riflettori per puntare l'acquisto da novanta: Paulo Dybala è il grande obiettivo del Psg per l'estate prossima, secondo Fichajes.net. Il Psg ha individuato l'argentino per l'eventuale post Neymar ma dall'altra parte c'è la Juve che sta lavorando per il rinnovo de La Joya.