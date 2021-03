1









Il presente è a Parigi, ma il futuro? Mauro Icardi può lasciare il PSG già a fine stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, e non disdegnerebbe un ritorno nel campionato italiano. La Juventus non hai mai fatto mistero di apprezzare le caratteristiche di Maurito e un nuovo tentativo verrà fatto nel prossimo mercato estivo.



Come scrive calciomercato.com, il Psg ha riscattato Icardi dall'Inter solo un anno fa fa per 50 milioni più 8 di bonus e non intende registrare minusvalenze. Leonardo sta lavorando con l'Everton per il riscatto di Kean, ma pensa anche a dei big come Haaland e Kane. Perciò Icardi può partire... Ma attenzione alla Roma.