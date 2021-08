Il Paris Saint-Germain non si ferma e, dopo gli acquisti di Hakimi, Messi, Ramos, Donnarumma, e le voci sul possibile acquisto di Ronaldo dalla Juventus in caso di partenza di Mbappé per il Real Madrid, starebbe ancora puntato un acquisto di alto livello da qui alla fine del mercato. Secondo L'Equipe, infatti, il PSG sta puntando dritto verso(difficile nonostante il contratto in scadenza l'anno prossimo col Manchester United) o in alternativa su(il Rennes fissa il prezzo da 30 milioni di euro). Entrambi giocatori accostati anche alla Juventus.