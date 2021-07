Prosegue senza sosta il mercato stellare del Paris Saint Germain: dopo aver ufficializzato Wjinaldum e Hakimi, i parigini sono pronti a presentare ancheSecondo quanto riportato da El Chiringuito, l'ex capitano e bandiera del Real Madrid è in volo con la famiglia verso Parigi e la presentazione ufficiale potrebbe avvenire nelle prossime ore. Ramos era finito anche nel mirino della Juve e di altre big europee come possibile colpo a parametro zero dopo il mancato rinnovo del contratto con il club con cui ha fatto la storia, il Real Madrid.